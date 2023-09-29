Обнаружена таинственная связь в смертях Вячеслава Гришечкина и Дмитрия Марьянова

Эксперт поделился мнением

Смерть заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стала огромной трагедией для миллионов россиян. Широкий зритель полюбил актера театра и кино за ярко воплощенный образ полковника Староконя в сериале "Солдаты". Звезды не стало 15 сентября на 62-м году жизни.



Последние годы "народного" артиста выдались очень тяжелыми. Он сильно переживал из-за потери супруги и, как поговаривают злые языки, пристрастился к бутылке.

Временным утешением для Вячеслава Гришечкина стала новая подруга – Диана Бичарова. Однако отношения с ней продлились всего несколько месяцев, после чего актер вновь вернулся к пагубной зависимости. На прощание он оставил для бывшей возлюбленной трогательное послание.

Перед кончиной Вячеслав Гришечкин лежал на реабилитации, однако медики не смогли спасти звезду. В его смерти и уходе другого популярного актера Дмитрия Марьянова сразу же обнаружили таинственную связь.

Звезда фильма "Боец" тоже умер в неком сомнительном центре, который якобы оказывает медицинские услуги. Актера не стало в 2017 году, ему было всего лишь 47 лет.

"Непрофессионализм крайне дорого стоит! Тем более, если это касается звезд",

– подчеркнул врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, артистам нужно было сразу вызывать скорую помощь, а не вести в сомнительные клиники, переживая, чтобы их никто не узнал.