Обнаружена таинственная связь в смертях Вячеслава Гришечкина и Дмитрия Марьянова

Обнаружена таинственная связь в смертях Вячеслава Гришечкина и Дмитрия Марьянова
Вячеслав Гришечкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт поделился мнением

Смерть заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина стала огромной трагедией для миллионов россиян. Широкий зритель полюбил актера театра и кино за ярко воплощенный образ полковника Староконя в сериале "Солдаты". Звезды не стало 15 сентября на 62-м году жизни.

Последние годы "народного" артиста выдались очень тяжелыми. Он сильно переживал из-за потери супруги и, как поговаривают злые языки, пристрастился к бутылке.

Временным утешением для Вячеслава Гришечкина стала новая подруга – Диана Бичарова. Однако отношения с ней продлились всего несколько месяцев, после чего актер вновь вернулся к пагубной зависимости. На прощание он оставил для бывшей возлюбленной трогательное послание.

Перед кончиной Вячеслав Гришечкин лежал на реабилитации, однако медики не смогли спасти звезду. В его смерти и уходе другого популярного актера Дмитрия Марьянова сразу же обнаружили таинственную связь.

Звезда фильма "Боец" тоже умер в неком сомнительном центре, который якобы оказывает медицинские услуги. Актера не стало в 2017 году, ему было всего лишь 47 лет.

"Непрофессионализм крайне дорого стоит! Тем более, если это касается звезд", 

– подчеркнул врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, артистам нужно было сразу вызывать скорую помощь, а не вести в сомнительные клиники, переживая, чтобы их никто не узнал.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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