Почему Захарова устроила пьяный дебош: брат раскрыл причину

Актриса вела себя неадекватно

Несколько дней назад страна простилась с актером театра и кино Вячеславом Гришечкиным. Заслуженный артист России ушел из жизни 15 сентября на 62-м году. Поклонники и коллеги звезды собрались, чтобы достойно проводить его в последний путь, однако траурная церемония оказалась омрачена.

Скандал на похоронах звезды сериала "Солдаты" произошел из-за неадекватного поведения актрисы Юлии Захаровой, известной широкой публике по роли Лены Полено из сериала "Счастливы вместе". Участники церемонии стали подозревать, что знаменитость находится в нетрезвом состоянии.

Юлия Захарова вела себя довольно нелепо, в частности, строила гримасы, не могла держать равновесие, а также использовала нецензурную лексику. Многие пользователи сети резко осудили поведение коллеги покойного Вячеслава Гришечкина. Однако брат Юлии Захаровой встал на ее защиту.

Антон Тульский объяснил пьяный дебош сестры. Родственник актрисы посчитал неуместными обвинения в алкоголизме. По его словам, звезда сериала "Счастливы вместе" трудно переносит тяжелые события, которые навалились на нее в последнее время.

"Безусловно, для Юлии [Захаровой] было ударом смерть мастера и друга [Вячеслава Гришечкина]", – подчеркнул брат актрисы.

Она также добавил, что недавно в Москве прооперировали мать артистки, из-за чего она также переживала. Юлия Захарова, по мнению брата, просто находилась в состоянии стресса.