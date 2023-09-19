Куча проблем: из-за чего спилась Захарова из "Счастливы вместе"

Куча проблем: из-за чего спилась Захарова из "Счастливы вместе"
Фото: кадр "Звезды сошлись", НТВ
Люди шокированы состоянием актрисы

Актриса Юлия Захарова, известная по своей роли Лены Полено из сериала "Счастливы вместе", появилась на публике впервые за долгое время. Знаменитость была в нетрезвом виде, материлась и вела себя неадекватно. Такие изменения шокировали публику и ее коллег, поскольку ранее за ней не замечали особых проблем с алкоголем.

Комментарий врача

Врач-нарколог Василий Шуров считает, что в состоянии звезды усматривается алкогольная зависимость. На это указывают внешний вид и поведение Захаровой. Он отметил, что сейчас актриса выглядит старше своих 43 лет.

Что говорят коллеги

Экранный муж артистки Павел Савинков был удивлен, когда узнал о состоянии своей партнерши по сериалу. Он отметил, что между ними крайне плохие отношения, поэтому связь с ней он не поддерживал. 

"Удивительно, конечно, что она была пьяной. Раньше за ней такого не замечал", – отметил мужчина.

Наталья Бочкарева, исполнительница роли Даши в сериале, допускает, что Захарова могла очень сильно расстроиться из-за того, что ее не позвали сниматься в новой версии "Счастливы вместе". У актрисы работы не так много, а из-за невостребованности она могла сильно страдать. 

Что происходит в жизни Захаровой

Близкие к ней люди говорят, что сейчас у Лены Полено куча проблем в жизни. Помимо различных ситуаций на работе, у нее сильно болеет мама. Вячеслава Гришечкина она невероятно любила, поскольку вместе с ним играла в спектакле мужа и жену. Его уход стал для нее ударом.

"Юлька сама по себе человек такой – многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает?", – признались ее знакомые.

О личной жизни артистки известно немного. Некоторое время назад она призналась, что находилась в гражданском браке с режиссером Константином Богомоловым. Однако после женитьбы на Дарье Мороз он это тщательно скрывал. Затем у нее был роман с музыкантом Александром Дорониным. Других подробностей ее личной жизни не было.

Как вела себя Захарова раньше

Известно, что в 2018 году она сильно поругалась с актрисой Ириной Безруковой. Продюсеры заменили артистку на Захарову, после чего она рекомендовала публике не ходить на "малоизвестную актрису". Юлию это возмутило, в результате чего она заявила, что у нее, 38-летней, все впереди, в отличие от 52-летней Ирины.

После известия о том, что Захарову не позвали в "Счастливы вместе", она выражала надежду на звонок от продюсеров с приглашением снова сняться в сериале. 

"Кто же не хочет заработать, да еще и так весело и утвердительно. Я соскучилась по всем очень сильно. Это ли не повод наконец увидеться?",

– говорила она.

Источник: Утро.ру
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