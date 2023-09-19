Куча проблем: из-за чего спилась Захарова из "Счастливы вместе"

Люди шокированы состоянием актрисы

Актриса Юлия Захарова, известная по своей роли Лены Полено из сериала "Счастливы вместе", появилась на публике впервые за долгое время. Знаменитость была в нетрезвом виде, материлась и вела себя неадекватно. Такие изменения шокировали публику и ее коллег, поскольку ранее за ней не замечали особых проблем с алкоголем.

Комментарий врача

Врач-нарколог Василий Шуров считает, что в состоянии звезды усматривается алкогольная зависимость. На это указывают внешний вид и поведение Захаровой. Он отметил, что сейчас актриса выглядит старше своих 43 лет.

Что говорят коллеги

Экранный муж артистки Павел Савинков был удивлен, когда узнал о состоянии своей партнерши по сериалу. Он отметил, что между ними крайне плохие отношения, поэтому связь с ней он не поддерживал.

"Удивительно, конечно, что она была пьяной. Раньше за ней такого не замечал", – отметил мужчина.

Наталья Бочкарева, исполнительница роли Даши в сериале, допускает, что Захарова могла очень сильно расстроиться из-за того, что ее не позвали сниматься в новой версии "Счастливы вместе". У актрисы работы не так много, а из-за невостребованности она могла сильно страдать.

Что происходит в жизни Захаровой

Близкие к ней люди говорят, что сейчас у Лены Полено куча проблем в жизни. Помимо различных ситуаций на работе, у нее сильно болеет мама. Вячеслава Гришечкина она невероятно любила, поскольку вместе с ним играла в спектакле мужа и жену. Его уход стал для нее ударом.

"Юлька сама по себе человек такой – многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает?", – признались ее знакомые.

О личной жизни артистки известно немного. Некоторое время назад она призналась, что находилась в гражданском браке с режиссером Константином Богомоловым. Однако после женитьбы на Дарье Мороз он это тщательно скрывал. Затем у нее был роман с музыкантом Александром Дорониным. Других подробностей ее личной жизни не было.

Как вела себя Захарова раньше

Известно, что в 2018 году она сильно поругалась с актрисой Ириной Безруковой. Продюсеры заменили артистку на Захарову, после чего она рекомендовала публике не ходить на "малоизвестную актрису". Юлию это возмутило, в результате чего она заявила, что у нее, 38-летней, все впереди, в отличие от 52-летней Ирины.

После известия о том, что Захарову не позвали в "Счастливы вместе", она выражала надежду на звонок от продюсеров с приглашением снова сняться в сериале.

"Кто же не хочет заработать, да еще и так весело и утвердительно. Я соскучилась по всем очень сильно. Это ли не повод наконец увидеться?",

– говорила она.