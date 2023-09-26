Незадолго до смерти Гришечкин оставил пронзительное послание

Незадолго до смерти Гришечкин оставил пронзительное послание
Вячеслав Гришечкин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер записал ролик для любимой

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин покинул наш бренный мир 15 сентября. Несмотря на звание "заслуженного", актер тетра и кино был поистине народным. Его полюбили миллионы россиян за блестяще воплощенный образ замполита в сериале "Солдаты".

Полковник Староконь стал главной ролью в карьере Вячеслава Гришечкина. Киношный офицер пользовался огромной популярностью у представительниц прекрасного пола – сам артист тоже.

Его бывшая возлюбленная Диана Бичарова рассказала Андрею Малахову в ток-шоу на телеканале "Россия 1" об отношениях с артистом. Она также обнародовала видеообращение знаменитости.

Оказалось, что незадолго до смерти Вячеслав Гришечкин оставил пронзительное послание для любимой женщины. К слову, она встречалась с актером всего несколько месяцев, однако решила уйти к другому мужчине.

В обращении артист призвал бывшую подругу любить нового кавалера больше, чем его. Он также призвал ее носить подаренное колье на разных мероприятиях и заверил, что украшение сможет принести счастье.

"Мне очень печально, но, как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать", – заключил Вячеслав Гришечкин.

Ранее мы сообщали, что Вячеслав Гришечкин перед смертью хотел сбежать из Москвы.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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