"Противно быть такой правильной": 70-летняя Понаровская раскрыла секрет красоты

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Певица обычно смущается, когда ее называют "иконой стиля". "Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня буду признавать самой стильной, – улыбается Понаровская. – Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого".
Действительно, она и в 70 лет остается красивой и стильной. Видимо, сам образ жизни этому способствует.
"У меня прекрасная свободная жизнь, – сообщила дива. – Веду очень скромный, очень красивый и здоровый образ жизни. И очень изредка выбираюсь на какие-то светские мероприятия".
Рассказала певица и про свой распорядок дня, который способствует продлению молодости: "Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь – я всегда слежу за собой – и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное".
"Хотя, конечно, противно быть такой правильной, – признается Понаровская. – Иногда хочется немного расслабиться, например, выпить бокал хорошего вина с хорошими сырами".
Рассказала артистка и про свой непростой характер: "Я – штиль-штиль-штиль, а потом как нахлынет волна, как начнется цунами. Я очень терпимый человек, но у меня есть свои красные тряпки".
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