"Противно быть такой правильной": 70-летняя Понаровская раскрыла секрет красоты

"Противно быть такой правильной": 70-летняя Понаровская раскрыла секрет красоты
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
На церемонии вручения наград Fashion People Awards Ирину Понаровскую признали "Иконой стиля". За кулисами она раскрыла тайну своей красоты

Певица обычно смущается, когда ее называют "иконой стиля". "Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня буду признавать самой стильной, – улыбается Понаровская. – Но я трудяжка. Я очень хотела добиться того, что имею. И добилась этого". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Действительно, она и в 70 лет остается красивой и стильной. Видимо, сам образ жизни этому способствует.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"У меня прекрасная свободная жизнь, – сообщила дива. – Веду очень скромный, очень красивый и здоровый образ жизни. И очень изредка выбираюсь на какие-то светские мероприятия". 

Рассказала певица и про свой распорядок дня, который способствует продлению молодости: "Проснулась, выпила чашку кофе, накормила собак, потом красиво одеваюсь – я всегда слежу за собой – и иду гулять. После прогулки можно позволить себе что-то чуть-чуть съесть. Но что-то здоровое и правильное".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Хотя, конечно, противно быть такой правильной, – признается Понаровская. – Иногда хочется немного расслабиться, например, выпить бокал хорошего вина с хорошими сырами". 

Рассказала артистка и про свой непростой характер: "Я – штиль-штиль-штиль, а потом как нахлынет волна, как начнется цунами. Я очень терпимый человек, но у меня есть свои красные тряпки". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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