Понаровская выдала щекотливую правду о Крутом: "Жлоб!"

Не так давно певица начала полномасштабное наступление на одного из старейших продюсеров отечественной эстрады

Ирина Понаровская уверяет, что достижения Юлии Началовой могли быть куда шире и ярче, если бы она не попалась на удочку Игоря Крутого и не заключила с ним контракт. Продюсер предал Юлию, считает Ирина, тем, что не работал с ней и не занимался ее сценическим "воспитанием". Понаровская уверена, что такое поведение Крутого объясняется просто: он счел Юлию бесперспективной артисткой и думал, что с ней каши не сваришь.

Ирина Понаровская возмущается таким отношением и тем, что Крутой всегда уважал деньги больше, чем творчество, поэтому его жадностьнаверняка погубила не одну потенциальную звезду. В своей книге "Честно говоря" Понаровская откровенно называла продюсера "жлобом".

Забавно, но отец несостоявшейся звезды совершенно не согласен с обвинениями Ирины Понаровской в адрес продюсера. Виктор Началов уверен, что Игорь Крутой предпринял достаточно усилий для покорения Юлией российской эстрады, и никакого равнодушия к ее карьере не проявил.

К слову, ранее Лайма Вайкуле оправдалась за жесткую подставу Крутого.

