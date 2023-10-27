Нашли мертвой в квартире: что случилось с продюсером фильма "Елки-2"

Нашли мертвой в квартире: что случилось с продюсером фильма "Елки-2"
Фото: www.unsplash.com
В таинственном деле разбирается полиция

Накануне, 26 октября, появились страшные вести о смерти популярного российского продюсера Ирины Консенциуш. Известная культурная деятельница покинула этот мир в возрасте 48 лет.

Сообщается, что тело продюсера нашумевшей в свое время киноленты "Ёлки-2" обнаружила ее пожилая мама. 25 октября Консенциуш перестала выходить на связь – родные и близкие звонили женщине, однако она не брала трубку. Такую информацию публикует телеканал "360".

Обеспокоенная пожилая родительница решила лично проверить, в чем дело. Женщина приехала в квартиру Ирины и открыла дверь своим ключом. Там ее взору открылась страшная картина: Консенциуш была мертва, ее тело находилось в одной из комнат, сообщает информационный ресурс "Радио 1".

В деле уже разбираются сотрудники правоохранительных органов. Мать покойной подчеркнула, что у Ирины было отличное здоровье, она хорошо себя чувствовала и ни на что не жаловалась. Что послужило причиной смерти женщины, разберутся патологоанатомы. Смерть знаменитости стала тяжелым ударом для ее родных и близких. Коллеги скорбят вместе с убитыми горем родственниками.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярных российских телесериалов "Универ" и "Интерны". О кончине знаменитости узнали спустя целый месяц.

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник

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