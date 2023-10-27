Ахеджакову уличили в дилетантстве: допустила промах в советском шедевре

Ахеджакову уличили в дилетантстве: допустила промах в советском шедевре
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Актриса оказалась не такой уж профессионалкой

Легендарная советская кинолента "Служебный роман" остается жемчужиной отечественного кинематографа. Однако один странный киноляп, связанный с ролью артистки Лии Ахеджаковой, весьма удивил публику.

Так, члены съемочной команды, да и сама Ахеджакова не уследили за маникюром секретарши Верочки Калугиной. Лия Меджидовна блестяще сыграла этого колоритного персонажа, однако не заметила досадную деталь, передает телеканал "360".

Так, в начале второго часа первой серии Верочка заходит в кабинет к начальнице Людмиле Прокофьевне, которую играет легендарная советская актриса Алиса Фрейндлих, и зритель хорошо видит, что ногти секретарши накрашены ярко-красным лаком. Буквально через несколько минут Верочка перемещается в другую локацию, и на ее ногтях уже нет никакого лака.

Кадр из фильма "Служебный роман"

Конечно, такой непрофессиональный подход к созданию фильма немного разочаровал публику – Ахеджакова могла бы внимательнее следить за тем, как выглядит в кадре. Впрочем, для истинных фанатов "Служебного романа" такие киноляпы стали своего рода изюминками.

К слову, ранее стало известно о громком обмане с именем Ахеджаковой.

Источник: РБК ✓ Надежный источник

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