Ахеджакову уличили в дилетантстве: допустила промах в советском шедевре

Актриса оказалась не такой уж профессионалкой

Легендарная советская кинолента "Служебный роман" остается жемчужиной отечественного кинематографа. Однако один странный киноляп, связанный с ролью артистки Лии Ахеджаковой, весьма удивил публику.



Так, члены съемочной команды, да и сама Ахеджакова не уследили за маникюром секретарши Верочки Калугиной. Лия Меджидовна блестяще сыграла этого колоритного персонажа, однако не заметила досадную деталь, передает телеканал "360".



Так, в начале второго часа первой серии Верочка заходит в кабинет к начальнице Людмиле Прокофьевне, которую играет легендарная советская актриса Алиса Фрейндлих, и зритель хорошо видит, что ногти секретарши накрашены ярко-красным лаком. Буквально через несколько минут Верочка перемещается в другую локацию, и на ее ногтях уже нет никакого лака.





Конечно, такой непрофессиональный подход к созданию фильма немного разочаровал публику – Ахеджакова могла бы внимательнее следить за тем, как выглядит в кадре. Впрочем, для истинных фанатов "Служебного романа" такие киноляпы стали своего рода изюминками.



К слову, ранее стало известно о громком обмане с именем Ахеджаковой.

