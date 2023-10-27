Концерты в Донбассе и пожар: куда пропала звезда "Аншлага" Бандурин

Когда-то артист блистал на голубых экранах

Мало кто не знает известного юмориста-куплетиста Николая Бандурина. Звездный артист раньше очень часто участвовал в различных юмористических шоу и был настоящим любимцем публики. Его задорные стишки повторяли наизусть. Однако в последнее время артист практически полностью пропал с телеэкранов. Как оказалось, звезде пришлось пережить череду серьезных неприятностей.



Тяжелым ударом для Бандурина стал разрыв с коллегой по юмористической сцене Михаилом Вашуковым. Что конкретно послужило причиной распада популярного тандема, остается загадкой. По некоторым данным, друзей развел денежный вопрос. Однако также была информация, что жена Бандурина в свое время крутила роман с Вашуковым, разумеется, это немного расстраивало Николая.



Когда дуэт распался, артисты ушли в сольное плавание, однако, по мнению многих, в команде звезды работали более успешно. Как бы там ни было, на голубых экранах юмористы практически не появляются. Впрочем, Бандурин нашел нового партнера и продолжает выступать.



Страшная трагедия в жизни комика произошла в 2018-м году. Тогда из-за плохой проводки загорелся дом артиста, что могло закончиться смертью всего звездного семейства. К счастью, все выжили, однако Николай получил серьезный ожог, с которым ему пришлось лететь на гастроли в Казахстан.



Бандурин активно поддерживает решение российских властей и часто ездит к нашим военным в Донбасс. Там он дает концерты, таким образом стараясь поддержать солдат. Артист уверен, что смех помогает бороться со страхом.



К слову, ранее стало известно, куда пропала звезда "Аншлага" Клара Новикова после февральских событий прошлого года.

