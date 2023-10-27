Отношения Эрнста с известной актрисой больше не секрет: одно обожание

Отношения Эрнста с известной актрисой больше не секрет: одно обожание
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press globallookpress.com
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Константин Эрнст давно счастлив в браке. Его супруга подарила ему троих прекрасных детей, которых пара старается лишний раз не показывать публике. В семейных отношениях директора Первой кнопки страны царит настоящая идилия, а София Эрнст плачет от счастья, когда ее муж получает очередную государственную награду. В восторге от таких взаимоотношений и друзья пары. К примеру, недавно их отношения с известной актрисой перестали быть секретом.

Придя к Татьяне Навке в эфир проекта "Интервью. Команда", Дарья Мороз искренне призналась, что в ее истории с Константином Эрнстом – самое настоящее обожание, а его жена Софья давно превратилась в близкую подругу. Попав в их дом, Дарья поняла, что оказалась в атмосфере тепла и дружелюбия, которое ощущается в каждой детали обстановки.

"Это что-то очень теплое, живое и настоящее. Такая семья невероятная", – поделилась знаменитость.

Как известно, Эрнст женился в 2017 году, его супругой стала актриса Софья Заика, но никакой шумихи по поводу свадьбы в прессе не было. Оказалось, что семья предпочитает не афишировать свою семейную жизнь и не любит распространяться о личном.

Приватность распространяется и на младшее поколение семьи. Зрители считанные разы видели троих детей, родившихся у Софьи и Константина: Эрика, Кира и Лев крайне редко мелькают в интернете.

Сама Дарья Мороз после развода с режиссером Константином Богомоловым растит их общую тринадцатилетнюю дочку Анну. А экс-супруг через год после развода женился на популярной блогерше и телеведущей Ксении Собчак. Дочь регулярно видится с отцом и его новой супругой, Дарья не возражает против их общения, благо Собчак хорошо относится к девочке.

Недавно "Утро.ру" писало о конфликте между Константином Эрнстом и фигуристом Ильей Авербухом.

Источник: Kion ✓ Надежный источник

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