Ужасный внешний вид российских звезд объяснил стилист

Почему знаменитости перестали одеваться со вкусом

В последнее время внешний вид звезд российской эстрады шокирует не только публику, но и профессионалов в отрасли. Неуместные и, порой, вульгарные наряды не очень нравятся аудитории в России. И этому есть вполне разумное объяснение – знаменитости попросту пытаются копировать стиль западных представителей шоу-бизнеса, считает стилист Алексей Сухарев.

По его словам, молодые артисты не стараются быть индивидуальными. Они делают одни и те же прически, носят похожую одежду, не думая о том, что подходит именно им.

Эксперт отмечает, что каждое громкое светское мероприятие оборачивается плагиатом, где несколько знаменитостей приходят в похожих образах, поскольку не смогли придумать что-то свое.

"Конечно, можно лицемерить и говорить, какие все классные, но на самом деле, все друг на друга очень сильно хотят походить", – объяснил он ужасный вид российских звезд.

Сухарев напомнил, что сейчас публика активно обсуждает образы новой жены Канье Уэста, который наряжает ее в колготки на голое тело и туфли. За подобный внешний вид ее даже штрафовали в Италии, поскольку сочли его слишком откровенным. Однако это дает свои плоды, поскольку вносит свежую струю в моду. Ранее после аналогичного хода артист изменил представление людей о простых кроссовках.