Ужасный внешний вид российских звезд объяснил стилист

Ужасный внешний вид российских звезд объяснил стилист
Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Почему знаменитости перестали одеваться со вкусом

В последнее время внешний вид звезд российской эстрады шокирует не только публику, но и профессионалов в отрасли. Неуместные и, порой, вульгарные наряды не очень нравятся аудитории в России. И этому есть вполне разумное объяснение – знаменитости попросту пытаются копировать стиль западных представителей шоу-бизнеса, считает стилист Алексей Сухарев.

По его словам, молодые артисты не стараются быть индивидуальными. Они делают одни и те же прически, носят похожую одежду, не думая о том, что подходит именно им. 

Эксперт отмечает, что каждое громкое светское мероприятие оборачивается плагиатом, где несколько знаменитостей приходят в похожих образах, поскольку не смогли придумать что-то свое.

"Конечно, можно лицемерить и говорить, какие все классные, но на самом деле, все друг на друга очень сильно хотят походить", – объяснил он ужасный вид российских звезд.

Сухарев напомнил, что сейчас публика активно обсуждает образы новой жены Канье Уэста, который наряжает ее в колготки на голое тело и туфли. За подобный внешний вид ее даже штрафовали в Италии, поскольку сочли его слишком откровенным. Однако это дает свои плоды, поскольку вносит свежую струю в моду. Ранее после аналогичного хода артист изменил представление людей о простых кроссовках. 

Источник: YouTube
По теме

Как жесткое решение ЦБ РФ отразится на простых россиянах

Особые проблемы появятся в сфере ипотечного кредитования

Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Что на самом деле произошло со звездой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей