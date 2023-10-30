"Жертва притягивает абьюзера": солистки "Тутси" сделали шокирующее заявление

"Жертва притягивает абьюзера": солистки "Тутси" сделали шокирующее заявление
Группа "Тутси". Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Певицы рассказали про альфонсов

Популярная в начале 2000-х годов женская группа "Тутси" была сформирована продюсером Виктором Дробышем из участниц третьего сезона проекта "Фабрика звезд". Со временем музыкальный коллектив пропал с радаров, а в 2012 году окончательно распался. Однако несколько лет назад солистки пересобрались и выпустили новый хит.

Группа "Тутси" сегодня редко выступает на крупных площадках, однако ее участниц можно встретить на многочисленных светских мероприятиях. Так, на премии Fashion People Awards 2023 они сделали шокирующее заявление.

В интервью "Пятому каналу" певицы рассказали, как действуют альфонсы, и объяснили, как женщины могут с ними бороться. Артистки призвали представительниц прекрасного пола быть бдительными.

"Знаете, как говорят: жертва притягивает абьюзера. Альфонсы также: они вычисляют неуверенных женщин из толпы", – отметили участницы группы "Тутси".

По их словам, женщинам следует любить себя и знать себе цену, чтобы к ним не приставали аферисты. Певицы подчеркнули, что альфонсы чаще выбирают недолюбленных дам.


Кстати, выпускник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин, как подозревают злые языки, тоже не просто так встречается с дамами постарше. На днях певца побил соцработник.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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