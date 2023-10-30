Соцработник побил Прохора Шаляпина - видео

Соцработник побил Прохора Шаляпина - видео
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скандалист вновь удивил публику

Певец Прохор Шаляпин многими россиянами воспринимается как человек с сомнительной репутацией. Широкую известность он получил отнюдь не из-за невероятных вокальных способностей. Скорее звезду знают как профессионального скандалиста и любителя женщин постарше.

Кстати, из-за третьей жены – владелицы сети адвокатских офисов Татьяны Дэвис – музыкант угодил в очень громкий скандал. Даже поклонники не стеснялись критиковать его в социальных сетях, требуя доказательств смерти бизнесвумен после того, как СМИ сообщили, что женщина жива, здорова и никаким бизнесом не занимается.

Прохор Шаляпин ругался и оскорблял своих подписчиков, пока про него благополучно не забыли. Однако выпускник шоу "Фабрика звезд" явно не хочет, чтобы о нем забыли, поэтому появляется на всевозможных проектах.

Так, артист принял участие в четвертом выпуске шоу "Перепой звезду", где ему в пару достался соцработник Владислав Синицын. Мужчина побил профессионального певца в музыкальном состязании. Все члены жюри отдали голоса любителю.

Прохор Шаляпин даже решил удивить публику и явился на эфир "Первого канала" в царском костюме. Вот только шикарный наряд не помог ему спеть так же шикарно, как простой работник соцсферы.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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