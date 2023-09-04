Майданов публично унизил Шаляпина

Майданов публично унизил Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты встретились на одной сцене

Известному своим пристрастием к женщинам постарше певцу Прохору Шаляпину сегодня не позавидуешь. Артист вляпался в крупных скандал, связанный с "липовой" смертью его третьей супруги. Даже поклонники уже не стесняются критиковать звезду в его социальных сетях.

На днях по исполнителю прошелся его коллега по цеху Денис Майданов. Заслуженный артист России публично унизил Прохора Шаляпина парой колких замечаний. Благо, дело было на КВНе, поэтому юмористический конфликт не получил реального продолжения.

Звезды встретились на сцене "Клуба веселых и находчивых" на Кубке мэра Москвы. Они принимали участие в выступлении команды "Красный лис" из Владивостока. Игроки, согласно сценарию, поздравляли своего товарища с днем рождения.

В качестве подарка они пригласили звезду – Стаса Михайлова. Однако на сцене появился Прохор Шаляпин в ростовом костюме исполнителя. Этот сюрприз участнику не понравился, поэтому вслед за ним к зрителям вышел Денис Майданов.

Именинник попросил артиста исполнить песню "30 лет", на что последний возразил, что это не его песня. "Вы хотите, чтобы пел Прохор Шаляпин?" – переспросил КВНщик.

"Нет, я не хочу, чтобы пел Прохор Шаляпин", – отшутился Денис Майданов.

Выступление игроки завершили фразой "Команда КВН "Красный лис", Денис Майданов и..." "И все", – перебил певец, второй раз юмористически унизив коллегу.

Ранее мы сообщали, что Прохор Шаляпин прокололся на "липовой" смерти жены.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Оскандалившемуся русофобу Калныньшу придумали достойную месть

Известная актриса пристыдила коллегу

Не предала страну: кто станет новой Примадонной вместо Пугачевой

Алла Борисовна навсегда разочаровала публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей