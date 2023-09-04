Майданов публично унизил Шаляпина

Артисты встретились на одной сцене

Известному своим пристрастием к женщинам постарше певцу Прохору Шаляпину сегодня не позавидуешь. Артист вляпался в крупных скандал, связанный с "липовой" смертью его третьей супруги. Даже поклонники уже не стесняются критиковать звезду в его социальных сетях.

На днях по исполнителю прошелся его коллега по цеху Денис Майданов. Заслуженный артист России публично унизил Прохора Шаляпина парой колких замечаний. Благо, дело было на КВНе, поэтому юмористический конфликт не получил реального продолжения.

Звезды встретились на сцене "Клуба веселых и находчивых" на Кубке мэра Москвы. Они принимали участие в выступлении команды "Красный лис" из Владивостока. Игроки, согласно сценарию, поздравляли своего товарища с днем рождения.

В качестве подарка они пригласили звезду – Стаса Михайлова. Однако на сцене появился Прохор Шаляпин в ростовом костюме исполнителя. Этот сюрприз участнику не понравился, поэтому вслед за ним к зрителям вышел Денис Майданов.

Именинник попросил артиста исполнить песню "30 лет", на что последний возразил, что это не его песня. "Вы хотите, чтобы пел Прохор Шаляпин?" – переспросил КВНщик.

"Нет, я не хочу, чтобы пел Прохор Шаляпин", – отшутился Денис Майданов.

Выступление игроки завершили фразой "Команда КВН "Красный лис", Денис Майданов и..." "И все", – перебил певец, второй раз юмористически унизив коллегу.

Ранее мы сообщали, что Прохор Шаляпин прокололся на "липовой" смерти жены.