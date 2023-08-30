Вскрылась тайна о "липовой" смерти жены-миллионерши Прохора Шаляпина

Певец известен как любитель дам постарше

Трагическая и в тоже время окутанная тайнами история о смерти третьей жены популярного российского исполнителя Прохора Шаляпина обрела абсолютно невероятной поворот. Заявлено, что смерть женщины оказалась "липовой" и на самом деле она жива.

Прохор Шаляпин получил широкую известность отнюдь не из-за особых вокальных способностей и прочих артистических талантов. Певец прославился благодаря череде скандалов, связанных с его браками.

Сам музыкант утверждает, что впервые он женился еще в 18 лет на женщине старше себя. Собственно, Прохор Шаляпин и стал известен как мужчина, предпочитающий дам уважаемого возраста.

Вторая официальная супруга – бизнесвумен Лариса Копенкина – старше певца почти на 30 лет. Против их брака активно выступала мать финалиста "Фабрики звезд". Впрочем, семья продержалась всего два года.

Зато с владелицей сети адвокатских контор в Канаде Татьяной Дэвис исполнитель был женат всего два месяца. После свадьбы она заразилась коронавирусом и вскоре скончалась.

Однако телеграмм-канал "Светский хроник" со ссылкой на светскую львицу Александру Рашель сообщает, мол, третья жена Прохора Шаляпина на самом деле жива. Автор паблика утверждает, что "циничная журналистка" знает избранницу певца не как миллионершу, а как простую жительницу Нижнего Новгорода.

"А драма была разыграна как по нотам лишь ради рейтингов", – якобы заявила Александра Рашель.



Примечательно, что это история всплыла после того, как светская львица влезла в скандал с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, которому ранее предъявили претензии певица Слава и Любовь Успенская.