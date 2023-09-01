Могилы нет: Шаляпин прокололся на "липовой" смерти жены

Артист набросился на поклонников

Скандальная история с разоблачением смерти третьей жены известного российского певца Прохора Шаляпина получила новый поворот. Музыкант оказался настолько огорчен слухами, наводнившими прессу, что вышел из себя и накинулся на ни в чем не повинных людей.

Выпускник "Фабрики звезд" закатил истерику в социальных сетях и устроил словесную разборку с поклонниками, которые пришли в комментарии, чтобы задать артистку вполне конкретные вопросы. В частности, публику не устроили "отмазки" скорбящего вдовца.

Реальность смерти владелицы сети адвокатских офисов Татьяны Дэвис ранее поставила под сомнение светская львица Александра Рашель. Якобы ее слова процитировал телеграм-канал "Светский хроник".

Авторы со ссылкой на "циничную журналистку" подчеркнули, мол, третья жена Прохора Шаляпина не умерла, а спокойно себе живет в Нижнем Новгороде. Также светская львица якобы не верит, что женщина была владелицей бизнеса.

Прохор Шаляпин после обвинений в пиаре решил опровергнуть слухи и опубликовал кадры с кладбища, где опять же якобы покоится Татьяна Дэвис. Артист подчеркнул, что женщину кремировали после смерти от короновируса.

Однако певец опубликовал лишь общий план колумбария, где не видно никаких фамилий, на что обратили внимание подписчики звезды. Они подчеркнули, что могилы на видео нет.

"На урны ваших близких смотрите", – жестко ответил Прохор Шаляпин.

Певец добавил, что не собирается публиковать кадры с урной Татьяны Дэвис, а распространителей слухов исполнитель назвал "городскими сумасшедшими".