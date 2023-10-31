Пропавшая Поклонская вышла на связь ради благодарности американцу

Пропавшая Поклонская вышла на связь ради благодарности американцу
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик сделала публичное заявление

На протяжении долгого времени известная государственная деятельница Наталья Поклонская не покидала информационное пространство. Однако почти полтора года назад Наталья полностью пропала из социальных сетей. Накануне она неожиданно вышла на связь.

Как сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей", на такой шаг Поклонскую подтолкнуло острое желание поблагодарить американца. Оказалось, что некие злоумышленники решили воспользоваться ее молчанием в социальных сетях, завели фейковый аккаунт и оттуда занимались мошенничеством.

Неравнодушного гражданина Соединенных Штатов Америки злодеи убедили в том, что Наталья замолкла, так как ее выдали украинским спецслужбам. Целых 11 месяцев американцу рассказывали детали печальной судьбы политика. Для того чтобы спасти Наталью, мужчине предложили заплатить выкуп в размере 100 тысяч долларов, сообщает телеканал "360".

Судя по всему, сердобольный американец был готов на все, однако перед отправкой денег все же решил уточнить информацию у администратора фан-группы знаменитости. Когда-то и выяснилась правда.

Поклонская от души поблагодарила американца и отметила, что даже сложные отношения между странами не мешают людям оставаться людьми и в трудной ситуации приходить на выручку друг другу.  

Напомним, летом прошлого года Поклонская заявила, что стала советником генпрокурора России и из-за этого уходит из соцсетей. До этого ее уволили с поста замглавы Россотрудничества.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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