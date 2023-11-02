Упругая грудь и крепкие бедра звезды Comedy Сысоевой восхитили мужчин

У красотки идеальные формы

Откровенные фотосессии российских знаменитостей давно никого не удивляют. Девушки стараются привлечь внимание к собственной персоне простым способом – демонстрацией красивого обнаженного тела. Впрочем, когда формами хвастаются такие идеальные спортивные девушки, как звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, публике остается лишь замереть от восторга.



Свежие горячие фотографии девушки произвели фурор в социальных сетях. Впрочем, повод показать себя у Надежды был не самым лучшим. Откровенной фотографией она проиллюстрировала профессиональный проигрыш. Оказалось, красотку отказались брать в постановку театра Crave.



Это заведение в последнее время на слуху. Эротические постановки с участием именитых звезд привлекают огромное внимание публики. Там уже засветились Екатерина Варнава и Агата Муцениеце. Цены на билеты на горячие спектакли зашкаливают.



Надо полагать, Надежда Сысоева тоже хотела засветиться в модном шоу, однако не срослось. Зато девушка порадовала публику жаркими фотографиями. Артистка предстала в эротическом наряде, который оголяет грудь и подчеркивает крепкие бедра знаменитости. Мужчины пришли в восторг от форм артистки и засыпали ее комплиментами.





К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенные фотографии Анастасии Самбурской.

