Упругая грудь и крепкие бедра звезды Comedy Сысоевой восхитили мужчин

Упругая грудь и крепкие бедра звезды Comedy Сысоевой восхитили мужчин
Надежда Сысоева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У красотки идеальные формы

Откровенные фотосессии российских знаменитостей давно никого не удивляют. Девушки стараются привлечь внимание к собственной персоне простым способом – демонстрацией красивого обнаженного тела. Впрочем, когда формами хвастаются такие идеальные спортивные девушки, как звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, публике остается лишь замереть от восторга.

Свежие горячие фотографии девушки произвели фурор в социальных сетях. Впрочем, повод показать себя у Надежды был не самым лучшим. Откровенной фотографией она проиллюстрировала профессиональный проигрыш. Оказалось, красотку отказались брать в постановку театра Crave.

Это заведение в последнее время на слуху. Эротические постановки с участием именитых звезд привлекают огромное внимание публики. Там уже засветились Екатерина Варнава и Агата Муцениеце. Цены на билеты на горячие спектакли зашкаливают.

Надо полагать, Надежда Сысоева тоже хотела засветиться в модном шоу, однако не срослось. Зато девушка порадовала публику жаркими фотографиями. Артистка предстала в эротическом наряде, который оголяет грудь и подчеркивает крепкие бедра знаменитости. Мужчины пришли в восторг от форм артистки и засыпали ее комплиментами.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенные фотографии Анастасии Самбурской.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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