Петренко грозят расплатой из-за огромных долгов перед Климовой

Петренко грозят расплатой из-за огромных долгов перед Климовой
Игорь Петренко. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Однако актер нашел лазейку

Российский актер Игорь Петренко все не может решить проблемы с финансами. В прошлом году экс-супруга Екатерина Климова через суд попыталась взыскать с него алименты. Правда, эту огромную сумму артист гасить не собирается. Приставы же грозят ему запретом на выезд из России.

Игорь задолжал бывшей практически 4 миллиона рублей. Хотя летом сумма составляла практически 5 миллионов – все-таки Петренко постепенно отдает накопившуюся сумму. Однако не так быстро – поэтому, пишут СМИ, ФССП стимулируют таким образом актера на более оперативное погашение суммы. Однако иск составлен с нарушениями – и истец должен их устранить. Только после этого суд рассмотрит заявление.

В конце октября в один из районных судов Москвы поступил иск с требованием о временном ограничении выезда из страны для Петренко по заявлению пристава. В медиа получили подтверждение, что причиной стали алиментные долги Игоря, отца пяти детей.  

Не так давно отец пяти детей комментировал свои отношения с Климовой после спора из-за алиментов.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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