Петренко рассказал об отношениях с Климовой после алиментной войны

Петренко рассказал об отношениях с Климовой после алиментной войны
Игорь Петренко. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Актер готов на все ради детей

Игорь Петренко после развода с Екатериной Климовой вполне неплохо общался с бывшей супругой – держали связь по телефону и вместе справляли дни рождения детей. Однако совершенно внезапно артист отказался от выплат алиментов, и Катя подала в суд.

Сумма, которую потребовала Климова, немалая – 5 миллионов рублей. Позднее Игорь выплачивал алименты, однако спустя некоторое время снова перестал платить. Ныне актер не скрывает, что его отношения с бывшей супругой явно не складываются. 

В эфире программы "Судьба с человеком" Игорь признался, что прошлого уже не вернуть. Однако бывшие супруги будут стараться ради детей.

"Мы просто обязаны оставаться в этой сцепке, что бы ни случалось", – высказался Петренко Борису Корчевникову.

У самой Екатерины схожая позиция: не желает устраивать войну с бывшими, которые остаются для нее близкими людьми. Все хорошее, что было, вычеркивать из жизни совершенно необязательно.

Климова родила Петренко сыновей Матвея и Корнея. Игорь тоже человек многодетный, как и бывшая, у которой есть еще двое детей: актер воспитывает троих дочек. 

Пара развелась в 2014 году. После иска бывшей жены актер оплатил всю сумму (за исключением оставшихся 60 тысяч рублей), после чего потребовал в суде снизить требуемую сумму, ссылаясь на изменения в доходах и рождение троих дочек.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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