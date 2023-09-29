Роскошная Климова вышла на сцену в прозрачном платье: фото слили в Сеть

Поклонники ахнули, увидев формы звезды

Российская актриса Екатерина Климова выложила в социальные сети серию снимков в весьма откровенном наряде. 45-летняя брюнетка произвела фурор в театре во время спектакля "Мастер и Маргарита".

На сцену Катерина вышла в прозрачном платье в кружевах с весьма глубокими разрезами. В сочетании с объемной укладкой и ярким макияжем эффект был сравним с бомбой. Публику поразила красота и фигура актрисы.

Катя рассказала, что добивается красоты и поддерживает форму за счет сбалансированного рациона, позволяя себе временами любимую вредную еду. Много времени в спортивном зале не проводит, однако регулярно занимается плаванием, много гуляет пешком и начинает день с утренней зарядки.

Климова, к тому же, считает, что ей сильно повезло с генетикой – оттуда и растет ее молодость на пятом десятке лет.

Напомним, у знаменитости имеется четверо детей – Елизавета от первого брака с Ильей Хорошиловым, Матвей и Корней от Игоря Петренко, а также Белла, которую она родила в браке с Гелой Месхи.

А ранее мы писали о не менее откровенном снимке Климовой, выложенном в социальных сетях.