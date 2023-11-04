Жади из "Клона" в крошечных трусах показала лишнее – откровенное фото

Фигура красотки поражает

Для многих знаменитая латиноамериканская актриса Джованна Антонелли стала настоящим образцом для подражания. В свои 46 лет артистка выглядит получше многих молодых прелестниц. Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Клон" внимательно следит за фигурой и не стесняется хвастаться результатами работы над собой.



Некоторое время назад красотка выложила в социальные сети откровенный кадр. Артистка, блистательно сыгравшая нежную Жади, показала свое тело в крошечных трусиках и облегающем лифе – такой откровенный купальный наряд не скрыл от поклонников сокровенные изгибы фигуры знаменитости, а наоборот, только подчеркнул их красоту.



Смелость артистки давно восхищает поклонников. Знаменитость абсолютно не стесняется показывать публике свое прокаченное тело. Очередная откровенная фотография была сделана в момент принятия солнечных ванн. Джованна Антонелли в модном мини-бикини с комфортом разместилась на шезлонге под солнышком.





Мужчин такие горячие снимки приводят в восторг. Представители сильной половины человечества с радостью рассматривают сокровенные складочки именитой красотки. А для женщин Джованна стала настоящим образцом для подражания. На пятом десятке артистка выглядит просто роскошно.



К слову, некоторое время назад Джованна Антонелли не постеснялась выйти на балкон без белья.

