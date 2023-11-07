Звучит уже 27 лет: Лариса Долина объяснила успех суперхита "Погода в доме"

Грандиозным концертом в Кремле отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича. Лариса Долина исполнила в программе две песни, в том числе и легендарную "Погоду в доме"

В 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной "Погоду в доме", принесшую певице всероссийскую популярность. В ту пору у нее самой не все ладилось с мужем, и песня оказалась отчасти биографической.

Позже певица скажет, что этот суперхит стал для нее "счастливым билетом". А в 1997-м вышел и полюбившийся стране клип "Погода в доме" (режиссер Дмитрий Фикс), где партнером Долиной стал артист из "Особенностей национальной рыбалки" Алексей Булдаков.

"Мы знали, что это песня будет популярной, но не предполагали, что станет таким хитом, который вся страна будет петь десятилетиями, – призналась Лариса Долина в интервью "Утро.ру". – Я от нее не устала за столько лет".

Успех этого звучащего уже 27 лет шлягера – в качественной поэзии, запоминающейся мелодии, мощной вокальной подаче. Это настоящий гимн семейным отношениям, который дал название и одной из программ Ларисы Долиной.

"Когда мы ссорились, то Танич как мужчина никогда не просил прощения. Он не знал, как можно попросить извинения. Он молчал – и я молчала. Поэтому он написал песню", – позже рассказывала вдова. По ее словам, песня изначально была написана от лица героя-мужчины, а первая строчка в оригинале звучала так: "Какой прогноз у нас сегодня, Лида?" Позже последнее слово было заменено на "милый".



Лариса Долина, кстати, призналась, что при жизни Михаила Танича была вхожа в его дом, а сейчас поддерживает теплые отношения и с его вдовой Лидией Козловой.