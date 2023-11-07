Звучит уже 27 лет: Лариса Долина объяснила успех суперхита "Погода в доме"

Звучит уже 27 лет: Лариса Долина объяснила успех суперхита "Погода в доме"
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Грандиозным концертом в Кремле отметили 100-летие со дня рождения поэта Михаила Танича. Лариса Долина исполнила в программе две песни, в том числе и легендарную "Погоду в доме"

В 1996 году поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для Ларисы Долиной "Погоду в доме", принесшую певице всероссийскую популярность. В ту пору у нее самой не все ладилось с мужем, и песня оказалась отчасти биографической.

Позже певица скажет, что этот суперхит стал для нее "счастливым билетом". А в 1997-м вышел и полюбившийся стране клип "Погода в доме" (режиссер Дмитрий Фикс), где партнером Долиной стал артист из "Особенностей национальной рыбалки" Алексей Булдаков.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Мы знали, что это песня будет популярной, но не предполагали, что станет таким хитом, который вся страна будет петь десятилетиями, – призналась Лариса Долина  в интервью "Утро.ру". – Я от нее не устала за столько лет".

Успех этого звучащего уже 27 лет шлягера – в качественной поэзии, запоминающейся мелодии, мощной вокальной подаче. Это настоящий гимн семейным отношениям, который дал название и одной из программ Ларисы Долиной. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Когда мы ссорились, то Танич как мужчина никогда не просил прощения. Он не знал, как можно попросить извинения. Он молчал – и я молчала. Поэтому он написал песню", – позже рассказывала вдова. По ее словам, песня изначально была написана от лица героя-мужчины, а первая строчка в оригинале звучала так: "Какой прогноз у нас сегодня, Лида?" Позже последнее слово было заменено на "милый".

Лариса Долина, кстати, призналась, что при жизни Михаила Танича была вхожа в его дом, а сейчас поддерживает теплые отношения и с его вдовой Лидией Козловой. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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