"Ты вернула ее к жизни": Долина обратилась к дочери покойной Началовой

"Ты вернула ее к жизни": Долина обратилась к дочери покойной Началовой
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица поведала, что значила наследница для скончавшейся певицы

Исполнительница Лариса Долина раскрыла личную жизнь дочери покойной Юли Началовой – певица наблюдает за взрослением 16-летней Веры Алдониной, растущей без матери. Звезда обращается девочке с советами – помогает определиться с профессией, учит важным для жизни вещам и общается с ней на глубокие темы.

Долина приходится крестной Вере – по просьбе ее покойной матери. И прекрасно помнит те крестины, когда малышка улыбалась у нее на руках. Рождение наследницы серьезно изменило Юлию. Та расцвела еще больше, хотя и до беременности была доброй и ласковой женщиной.

"Ты вернула ее к жизни", – считает Лариса.

Долина предложила Вере подумать над поступлением в ее музыкальную академию. Все-таки Алдонина решила заняться творчеством, а потому нужно определиться с дальнейшим выбором.

"Короче говоря, я тебя никому не отдам!" – заявила Лариса, общаясь с крестницей.

Напомним, Началова скончалась весной 2019 года. Звезда ушла из жизни в больнице из-за заражения крови. Вера ныне окружена заботой отца Евгения Алдонина и бабушки с дедом.

Вера решила пойти по стопам матери – играет и поет на сцене. Однако сильно не любит, когда публика начинает сравнивать ее с матерью, несмотря на некоторую схожесть в льющемся вокале. Алдонина считает, что тем самым зрители пытаются вылепить из нее копию матери. 

Фоторепортаж
Юлия Началова ушла из жизни
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com +3
Источник: RuTube ✓ Надежный источник
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