Дочь Началовой возмутил вопрос о сравнении с покойной матерью

Дочь Началовой возмутил вопрос о сравнении с покойной матерью
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Девочка не хочет быть копией артистки

Российская певица Юлия Началова умерла четыре года назад от полиорганной недостаточности и обострения сразу нескольких хронических заболеваний. Артистку не спасли от сепсиса, так как она долго тянула с ампутацией ноги. После перенесенной комы и отказа внутренних органов певиица скончалась. Новость стала шоком для всех поклонников и ее родственников. 

У Началовой осталась несовершеннолетняя дочь Вера Алдонина, которой сейчас уже 16 лет. Девочка пошла по стопам звездной матери и выбрала карьеру артистки. Дочь певицы воспитывают бабушка с дедушкой, реже она видится с отцом Евгением Алдониным. Часть летних каникул она провела вместе с ним и его новой семьей в Турции. 

Веру часто сравнивают с покойной матерью, ведь она и внутренне и внешне очень на нее похожа. У Алдониной похожий льющийся серебрящийся голос, та же грация и мимика. Однако на вопросы об этом девочка отвечает резко. 

"Мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно", – сказала дочь началовой в недавнем интервью. 

Сейчас Вера Алдонина поет, играет в театре и успешно выступает на большой сцене. в День знаний она выступит на сцене Кремлевского дворца и поздравит всех школьников. Сама же Началова в этом году идет в заключительный класс, после которого станет выпускницей.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вскрылась правда о втором ребенке Началовой. 

Источник: КП ✓ Надежный источник
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