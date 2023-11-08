Голливудская актриса оказалась в шоке от жизни россиян после санкций

Происходящее в стране поразило ее до глубины души

Звезда фильмов Marvel Элизабет Олсен пользуется огромной любовью у россиян. Знаменитость не скрывает, что очень хорошо относится к стране, поскольку с ней ее связывает бурная студентческая молодость. В юные годы она проходила обучение в школе-студии МХАТ, успев узнать больше о русской культуре и проникнуться духом страны.

Мировые события побудили ее внимательно следить за тем, что сейчас происходит в России. Олсен признавалась, что была в шоке от материалов CNN, в которых рассказывалось о бедности людей после введения американских санкций. Якобы полки в продуктовых магазинах пустые, а российская экономика подорвана из-за курса рубля. По ее словам, она думала, что все уже окунулись в Средневековье.

На этом фоне знаменитость решила созвониться со своей подругой в России. Элизабет была невероятно удивлена, когда та поинтересовалась, какое французское вино больше подойдет для их беседы.

"Никаких пустых полок, последняя техника, бренды. Знаешь, эти русские – безумно изворотливые ребята. Это где-то в генах у них", – подытожила голливудская актриса.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кто из российских звезд отправил детей учиться на Запад.