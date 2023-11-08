Другая страна его кормит: продюсер объяснил отказ Витаса от концертов в России

Когда-то имя Витаса было у всех на устах. Но уже давно он не дает сольных концертов в России. О причинах "Утро.ру" сообщил продюсер знаменитого музыканта Сергей Пудовкин

По словам представителя артиста, Витас уже давно сосредоточился на работе в Китае. Там у него есть дом, официальный фан-клуб звезды насчитывает более одного миллиона человек, а в Шанхае даже установили в честь русского певца статую. В конце ноября он снова отправится в Поднебесную с концертами.



"У Витаса сейчас такой возраст (44 года – Прим. ред.) и статус, что ему нужно больше ездить по миру – надо же кому-то налаживать международные отношения, строить мосты дружбы между державами", – пояснил Сергей Пудовкин.

"Концертов в России в ближайших планах Витаса нет, – подчеркнул продюсер. – Пока мы сориентированы на китайскую историю – она большая, многоступенчатая и интересная".

В феврале будущего года Витас отметит юбилей, и можно было бы устроить какое-то шоу, поехать в гастрольный тур. Но ничего этого, как заверил Пудовкин, опекаемый им артист не планирует делать. Мол, китайской аудитории ему вполне хватает и для удовлетворения артистических амбиций, и для заработка.

Как говорят промоутеры, в России выступление Витаса оценивалось якобы в примерно в 20 тысяч долларов (чуть меньше 2 млн рублей). Вероятно, Китай хорошо кормит знаменитого русского певца и заработки у него там гораздо больше, нежели были на Родине.