Раскрыта правда о вероятной молодой любовнице Машкова

Слухи о романе были подкреплены тем, что Владимир и 23-летняя Ксения работают вместе

Владимир Машков, известный зрителям по фильмам "Распутин", "В тылу врага", "Вызов" и другим, нечасто мелькает в светской хронике, предпочитая не афишировать свою личную жизнь. Однако в этот раз "слава" не обошла и его – подписчики внезапно заподозрили актера в тайных отношениях с молодой актрисой, пишет Telegram-канал Антиглянец.

По мнениям пользователей, объектом любви 59-летнего Машкова стала его 23-летняя коллега по цеху Ксения Утехина, которая обрела внимание публики после съемок в фильме "Небесная команда". Сейчас Машков с Утехиной вместе работают в Театре Олега Табакова, что особенно подогревает почву для различных слухов.

Сам Владимир к подобным новостям относится равнодушно и не считает нужным что-либо говорить по этому поводу. Утехина же живет довольно открыто и свою личную жизнь не скрывает, периодически публикуя в соцсети снимки со своим избранником. Правда, судя по фотографиям, им является отнюдь не Машков – поэтому не совсем понятно, что именно вызвало бурю домыслов у зрителей.

Более того, недавно знакомая с ситуацией Виктория Беляева сообщила изданию StarHit, что между Утехиной и Машковым нет ничего, кроме плодотворной работы.

"У Ксении есть молодой человек, а такие новости могут быть неприятны для них", – раскрыла она правду о вероятной молодой любовнице Машкова.

Ранее дочь Машкова раскрыла правду о родстве с Зеленскими.