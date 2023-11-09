Актера "Бригады" пришлось откачивать в ресторане

Актера "Бригады" пришлось откачивать в ресторане
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Артисту стало плохо

Актер российских сериалов Денис Кирис известен по своим участиям в популярных и любимых у россиян кинолентах. Например, в начале карьеры ему подвернулась огромная удача: он принял участие в таких проектах, как "Антикиллер" и "Бригада". В последнем он сыграл оперативного работника полиции. После этого его стали звать в другие картины, но в эпизодические роли.

Вместе с тем он начал заниматься политической и общественной деятельностью. Кирис стал членом Общественной палаты и заместителем председателя Комиссии по вопросам развития культуры. На этом посту он находится последние несколько лет.

Недавно стало известно, что актера "Бригады" после веселого отдыха пришлось откачивать в столичном ресторане. Кирису стало плохо после того, как он выпил несколько рюмок алкоголя. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь, и медики оказали экстренную помощь на месте. Что именно произошло с 49-летним артистом не сообщается. 

Ранее актриса "Бригады" Екатерина Гусева высказалась о войне.

Источник: Mash

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