Актера "Бригады" пришлось откачивать в ресторане

Артисту стало плохо

Актер российских сериалов Денис Кирис известен по своим участиям в популярных и любимых у россиян кинолентах. Например, в начале карьеры ему подвернулась огромная удача: он принял участие в таких проектах, как "Антикиллер" и "Бригада". В последнем он сыграл оперативного работника полиции. После этого его стали звать в другие картины, но в эпизодические роли.

Вместе с тем он начал заниматься политической и общественной деятельностью. Кирис стал членом Общественной палаты и заместителем председателя Комиссии по вопросам развития культуры. На этом посту он находится последние несколько лет.

Недавно стало известно, что актера "Бригады" после веселого отдыха пришлось откачивать в столичном ресторане. Кирису стало плохо после того, как он выпил несколько рюмок алкоголя. Сотрудники заведения вызвали скорую помощь, и медики оказали экстренную помощь на месте. Что именно произошло с 49-летним артистом не сообщается.

Ранее актриса "Бригады" Екатерина Гусева высказалась о войне.