"Русский характер": Екатерина Гусева высказалась о войне

Актриса дала интервью

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева сегодня является одной из самых востребованных актрис театра и кино. Миллионы сограждан любят ее не только за невероятные творческие способности, но и за четкую патриотическую позицию.

Звезда сериала "Бригада" однозначно поддерживает Армию России и даже посещает новые субъекты нашей страны с гуманитарными миссиями. Специальную военную операцию она оценивает как борьбу добра со злом.

По крайней мере, именно так Екатерина Гусева ранее объяснила младшей дочери свою политическую позицию. По мнению актрисы, мир может наступить только после победы России.

Совершенно не удивительно, что актриса трепетно относится и к Великой Отечественной войне, о чем поведала в интервью "Пятому каналу". Беседуя с журналистами, звезда вспомнила о своих любимых песнях военных лет.

"Мы говорим в песнях о Родине, о красоте нашей земли, русского характера", – отметила Екатерина Гусева.

Она также подчеркнула, что сегодня стоит исполнять композиции, в которых говорится о героических мужчинах и преданных женщинах.

По словам актрисы, ее бабушка во время Великой Отечественной, будучи ребенком, работала в тылу. А чтобы не засыпать, она пела песни, которые потом пела мать, а теперь и сама Екатерина Гусева. Любимой композицией звезда назвала "Катюшу".

Ранее мы рассказывали, как сложились судьбы актрис из сериала "Бригада".