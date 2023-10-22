Спектакль о любви: Екатерина Гусева делится секретами крепкого брака

Спектакль о любви: Екатерина Гусева делится секретами крепкого брака
Екатерина Гусева. Фото: Petrov Sergey/news.ru globallookpress.com
Актриса с тридцатилетним стажем семейной жизни рассказывает, как сохранить любовь

Екатерина Гусева знает, как сохранить любовь между супругами. 27 лет брака с Владимиром Абашкиным дают ей право рассуждать на подобные темы.

Актриса считает, что как руководство для семейной жизни вполне подходят христианские ценности и понятия.

"Любовь – это когда я отдаю, а не эгоизм – мой, моя. Это смелость дать свободу, а когда она есть, то совершенно ее не хочется", – делится женщина.

В свое время Владимир Абашкин немало усилий приложил, чтобы добиться благосклонности неприступной красавицы-кинозвезды. После оглушительного успеха сериала "Бригада", где юная Катя Гусева сыграла любимую женщину бандита Саши Белого, ее популярность и востребованность взлетели до небес. Мужчине пришлось постараться, завоевывая любимую, и он справился. Пара вырастила и воспитала 24-летнего сына и сейчас растит 12-летнюю Анну.

Екатерина уверена, что браки действительно совершаются на небесах и это не просто расхожая фраза. Она дорожит мужем и не представляет себя без него, понимая, что за годы брака они стали единым целым.

Актриса считает, что в семье главное чувства, а быть счастливыми можно и в шалаше. О такой ситуации как раз и поставлен спектакль по пьесе "Безымянная звезда", премьера которой ожидается в ноябре.

Недавно Екатерина Гусева здорово напугала россиян перекошенным лицом и плешью на голове.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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