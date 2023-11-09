Владеющий магазинами Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои заработки и расходы

Владеющий магазинами Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои заработки и расходы
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Кирилл Туриченко - не только прекрасный вокалист и солист группы "Иванушки", но и удачливый бизнесмен. О деловой жилке он рассказал корреспонденту "Утро.ру" на премии "Больше, чем звезды" журнала "ОК!"

Под брендом "Галамарт BY Кирилл Туриченко" у певца в Москве и области работает сегодня четыре магазина с товарами для дома. В ближайшее время он планирует открыть еще пять. Но как ему удается совмещать предпринимательскую и сценическую работу? 

"Мне тут очень помогает семья, – признался Кирилл. – Я в бизнесе выступаю больше как лицо и инвестор. А основная работа – на моей сестре и племяннике". 

По словам Туриченко, все деньги, которые он зарабатывает на магазинах, пускаются в оборот – идут на открытие новых точек продаж. "Магазины развиваются параллельно с "Тополиным пухом" и моими сольными концертами, – улыбается музыкант. – Спустя полтора года после открытия я получил первую прибыль и вышел "в плюс". А сегодня думаю, как выйти в регионы и открыть магазины там – получаю много таких просьб". 

"Я ручаюсь за каждый товар, который продается в моих магазинах, потому что лично отбираю весь товар, – заверил Туриченко. – Сам пользуюсь всеми этими же бытовыми предметами, проверяю, как моется, например, посуда в посудомоечной машине". 

Но стал ли уже артист состоятельным в материальном плане, доволен ли доходами? "Я еще не достиг того богатства, к которому стремлюсь, – признается Кирилл. – Хотя я довольно неприхотливый человек. Если не брать путешествия, которые люблю, то могу прожить и на 100 тысяч рублей в месяц. Если же хочу поехать куда-то, например, в любимый Ярославль или в тур по Золотому кольцу, полететь в Сочи или Таиланд, то в идеале зарабатывать тысяч 500. Я стараюсь, чтобы у меня в месяц был примерно такой заработок. Просто много денег уходит на музыку, на самообразование – сейчас, например, пошел на курсы английского языка, выучил французский".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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