"Предатель!": украинцы угрожают Потапу из-за отдыха в компании россиян

"Предатель!": украинцы угрожают Потапу из-за отдыха в компании россиян
Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Соцсети рэпера вовсю завалены негативными комментариями от соотечественника

После начала специальной операции Потап начал усиленно критиковать Россию вместе с ее селебрити, которые, с его слов, лишь молчат из опасения попасть "на карандаш".

Однако в действительности все, видимо, обстоит иначе – Потапа самого недавно увидели в Дубае среди российской тусовки. В кадры, к примеру, попала избранница солиста "Иванушек" Кирилла Туриченко.

После этого последовала неминуемая реакция украинских пользователей, полная гнева и негодования. Ныне социальные сети Потапа пестрят проклятиями и угрозами от соотечественников – разумеется, досталось и его супруге, Насте Каменских.

"Как его вообще туда выпустили? Почему не остается в стране?", "Как там? Солнышко светит?", "Если ты еще с мужем, скажи, чтобы там оставался", "Не приезжай на родину, предатель!" – пишут разгневанные украинские пользователи в социальных сетях.

А ранее "Утро" рассказывало, чем завершился концерт Наташи Королевой и Леонида Агутина после неожиданных слов об Украине.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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