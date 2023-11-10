У Орейро могут отобрать российский паспорт из-за плясок на гей-параде

На акцию певицы обратили внимание православные общественники

Общественники из "Радетели" требуют от Генпрокуратуры и МВД лишить зажигательную уругвайскую актрису Наталью Орейро российского паспорта – все из-за того, что та засветилась дома на параде в поддержку сексуальных меньшинств. Активисты, к тому же, считают, что Наталья "напрашивается" на административную статью.

Общественники напомнили, что та однажды приняла присягу с клятвой о соблюдении российского закона и уважения ценностей страны. Однако тут сама звезда оказалась замешана в пропаганде ценностей, нарушающих саму Конституцию. Авторы обращения указали, что на самом празднике певица, к тому же, вышла на публику с голой грудью.

Напомним, Орейро обзавелась российским паспортом пару лет назад. Общественники полагают, что такие меры не являются суровыми – певица, как известно, живет за пределами России. Многие в целом используют российское гражданство для ухода от налогов в родных странах.

"Утро" ранее рассказывало, что уругвайская актриса получила паспорт РФ вместе с сыном.