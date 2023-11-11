Андреева в перьях с оголенной грудью произвела фурор

Вечно молодая телеведущая не перестает удивлять

Личность Екатерины Андреевой уже при жизни обросла огромным количеством слухов и даже мифами. Некоторые всерьез убеждены, что вечно молодой телеведущей удалось раскрыть таинственный секрет молодости. Действительно, в своем уже достаточно преклонном возрасте красотка выглядит лет на 20 моложе. Свежая, яркая фотография телеведущей в очередной раз заставила поклонников замереть от восторга.



Красотка поделилась фотографией со светского мероприятия. Стоит отметить, что знаменитость выбрала весьма смелый наряд, который активно обсуждают в социальных сетях. Звезда нарядилась в коротенькую юбку, отделанную перьями. Также Андреева надела плотный корсет, который подчеркнул ее женственные формы.



Особое внимание публики вызвала оголенная зона декольте. Поклонники с большим удовольствием полюбовались на упругую грудь знаменитой красотки. Образ дополнили облегающие черные леггинсы и туфли на высоком каблуке. Комментаторы осыпали Андрееву восторженными комплиментами.





К слову, ранее Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной красоты и молодости.

