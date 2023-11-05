Екатерина Андреева открыла секрет вечной молодости

В 57 лет телеведущая выглядит максимум на 40 лет, вводя в ступор пытающихся угадать ее возраст

Магическая суперспособность звездной ведущей выглядеть на 20 лет моложе своего реального возраста не дает покоя публике уже долгие годы. Каждая новая фотография приводит поклонников телеведущей в экстаз и оторопь.

Как и многие коллеги, предпочитающие промозглой октябрьской погоде яркое солнышко и летнее море, Андреева в отпуск уехала на греческий остров Родос. Там она активно отдыхала, не забывая и о поддержании красоты и молодости: помимо экскурсий, регулярно посещала баню и водные процедуры.







В бане вечная юная красавица Екатерина выложила фотографию, где она в бикини наслаждается травяной бочкой. На снимке отлично видна точеная фигура, длинные и стройные ноги, молодое лицо и аппетитная грудь ведущей.

Звезда не делает секрета из способа оставаться в столь чудесной форме. Чтобы выглядеть молодой и красивой, не нужно купаться в кипящем молоке, по заветам писателя Ершова, достаточно соблюдать современные бьюти-традиции. Андреева не прибегает к услугам пластического хирурга, предпочитая более здоровые методы.

Например, спит она в темной прохладной комнате, используя ортопедическую подушку. В патронташе ее приемов для красоты плазмолифтинг, перчатки и шелковая маска с серебром, особый увлажняющий крем, неизменный обитатель косметички много лет, и энергетический массаж с помощью серебряных электронов.

Конечно, это не все. Екатерина Андреева не чурается спорта и медитаций, активно занимается йогой и практиками выносливости. Любит она и закаляться с помощью моржевания. И, конечно, правильно питаться. Андреева предпочитает систуму хронопитания, которая запрещает есть раньше десяти утра, дабы не нарушалась работа пищеварительного тракта.

Завтрак звезды обычно сытный: рыба, котлеты из индейки, яйца и авокадо. Обедает она белком: птица, соя, бобы, салаты. А ужин состоит из вареных или тушеных овощей.

Недавно хейтеры раскритиковали звезду Первого канала за открытые ноги.



