"Потеряла стыд!": показавшая стройные ноги Андреева нарвалась на критику в Сети

"Потеряла стыд!": показавшая стройные ноги Андреева нарвалась на критику в Сети
Екатерина Андреева. Фото: Grigirii Goryachev/www.globallookpress.com
Хейтеры набросились на ведущую Первого канала, заявив о неуместности таких откровенных фото в ее годы

Ведущая выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева сейчас отдыхает в теплой и солнечной Греции. Выбранный 61-летней телеведущей отель находится на самом берегу моря. И брюнетка, как известно, выглядит в полтора-два раза моложе своего реального возраста – чем вовсю и пользуется, к явному неудовольствию многих блюстителей морали в социальных сетях.

На этот раз Катерина продемонстрировала публике свои стройные ноги в полупрозрачной юбке. Андреева, к слову, неоднократно признавалась, что вкладывает в свою красоту колоссальные средства – оттуда и такая идеальная внешность.

Фото: соцсети

Многим не понравилась смелость телеведущий. Среди воздыхателей и тех, кто одобряет модные тренды, нашлись те, кто принял такое поведение как нечто совершенно из ряда вон выходящее и неуместное. Все-таки Андреева, напомнили недовольные пользователи Сети, является ведущей первой кнопкой страны.

"Можно было и не надевать юбку!", "Потеряла стыд! Скромнее надо быть в ее возрасте", – негодуют пользователи.

А ранее мы писали, как Андреева покорила публику своими ногами в мини.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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