"Потеряла стыд!": показавшая стройные ноги Андреева нарвалась на критику в Сети

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
Ведущая выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева сейчас отдыхает в теплой и солнечной Греции. Выбранный 61-летней телеведущей отель находится на самом берегу моря. И брюнетка, как известно, выглядит в полтора-два раза моложе своего реального возраста – чем вовсю и пользуется, к явному неудовольствию многих блюстителей морали в социальных сетях.
На этот раз Катерина продемонстрировала публике свои стройные ноги в полупрозрачной юбке. Андреева, к слову, неоднократно признавалась, что вкладывает в свою красоту колоссальные средства – оттуда и такая идеальная внешность.
Многим не понравилась смелость телеведущий. Среди воздыхателей и тех, кто одобряет модные тренды, нашлись те, кто принял такое поведение как нечто совершенно из ряда вон выходящее и неуместное. Все-таки Андреева, напомнили недовольные пользователи Сети, является ведущей первой кнопкой страны.
"Можно было и не надевать юбку!", "Потеряла стыд! Скромнее надо быть в ее возрасте", – негодуют пользователи.
А ранее мы писали, как Андреева покорила публику своими ногами в мини.
Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы
Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом