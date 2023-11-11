Счастливая Тина Канделаки рассказала о третьем ребенке, которого скрывала

Теперь звезда многодетная мать

Сенсационными новостями наконец-то поделилась знаменитая телеведущая Тина Канделаки со своей многочисленной армией фанатов. Знаменитость очень трепетно относится к своей личной жизни и редко радует поклонников откровениями. К счастью для фанатов, звезда все же решила рассказать о появлении третьего малыша, которого раньше тщательно скрывала.



Тина Канделаки уже девять лет счастлива в браке с известным российским предпринимателем Василием Бровко. Слухи о том, что возлюбленные обзавелись общим наследником, появились еще в начале года. Однако долгое время Тина никак их не комментировала. Теперь же в социальных сетях она объявила, что является счастливой многодетной матерью.



В прессе писали, что Канделаки могла воспользоваться услугами суррогатной матери. Сама телеведущая ранее рассказывала, что очень хочет иметь общего ребенка с любимым мужем, однако возрастные особенности могут помешать в реализации этой мечты. К счастью, сегодня есть пути решения деликатной трудности. 10 ноября Канделаки исполнилось 48 лет.

"Я счастливая многодетная мама и любимая жена – и этим все сказано", – написала телеведущая в социальных сетях.

К слову, ранее Тина Канделаки жестко подставила заклятую подругу Ксению Собчак.

