"Расстрелять!" Никас Сафронов взбешен стремительной деградацией Европы

"Расстрелять!" Никас Сафронов взбешен стремительной деградацией Европы
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полотно "Венера с зеркалом" Диего Веласкеса пострадало после нападения на нее экоактивистов из движения Just Stop Oil. Парень и девушка вошли в зал Лондонской национальной галереи и нанесли несколько ударов молотком по защитному стеклу, за которым и находилось произведение. Картина получила повреждения и теперь отправлена на реставрацию. Узнав об этом инциденте, самый известный художник России Никас Сафронов заявил о полной деградации Европы.

"На самом деле в мире участилась тенденция, когда психически нездоровые люди (простите, но я не могу назвать здоровым человека, который готов уничтожить мировой шедевр просто ради привлечения внимания) используют искусство как цель для громкого пиара, просто "инструмент" для отстаивания своих интересов", – говорит народный художник России.

"Вдвойне грустно от того, что многие в Европе поддерживают подобные акты вандализма. Почему должен страдать Веласкес или другой великий художник, который оставил в наследство человечеству свои шедевры? Они не имеют никакого отношения к нефти и загрязнению окружающей среды", – продолжает Никас Сафронов

"Даже грозный завоеватель Александр Македонский оказался мудрее нынешних борцов за зеленую энергетику – когда он пришёл в Египет, он не разрушил культуру, а все бережно сохранил для потомков. А эти вандалы из Just Stop Oil, пользуясь сиюминутной славой, уничтожают искусство просто, чтобы привлечь к себе внимание. Я не понимаю, как у них только рука поднимается на такое!" – взбешен живописец.

"Я считаю, что их нужно наказать очень строго – отобрать имущество, чтобы за их счет реставрировали пострадавшие картины, приговорить к пожизненному или вообще расстрелять. Да, это звучит сурово. И, наверное, я сейчас говорю на эмоциях. Но пусть эти вандалы тоже почувствуют то, что ощущают картины, когда их "убивают". Человек не имеет права покушаться на чужую жизнь. А картина имеет свою душу, она живая, в ней пульсирует частичка сердца автора – и я это понимаю как художник. И верю, что каждый художественный шедевр наполнен энергетикой автора, а также многих и многих зрителей. Разве здоровый человек станет убивать другого молотком? Вот и картину – нельзя. Кстати, Геродота, который в Древней Греции сжег храм Артемиды, чтобы привлечь к себе внимание, тоже за это казнили", – подчеркнул Сафронов.

Этот дикий случай, как считает Никас, говорит о полной деградации Запада и Европы. "Там уже давно потеряли свою гендерность, духовность, человеческий облик, а теперь превращаются в диких животных. Мы видим общество, которое лишилось своих моральных ориентиров. Слава Богу, в России отказались от этих "ценностей". У нас чтут культуру и традиции", – уверен Сафронов.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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