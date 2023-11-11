Богиня: 81-летняя Вера Алентова восхитила молодостью и красотой

В театре имени Пушкина состоялась премьера спектакля "Космос" с Викторией Исаковой в главной роли. Оценить работу коллеги пришло много звезд. Но всех затмила Вера Алентова. Настоящая богиня!

В 1965 году Вера Валентиновна была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, на сцене которого ее первой ролью стала Райна Петкова в спектакле "Шоколадный солдатик" режиссера Бориса Равенских.

В этом прославленном столичном театре она служит и по сей день, оставаясь звездой уже при седьмом с момента ее появления художественном руководителе.

Верой Алентовой хочется любоваться бесконечно. Изящная, стройная, стильная, ухоженная – на 82-м году жизни она затмит многих даже куда более молодых артистов.

Вероятно, все дело в трудолюбии актрисы – она по сей день много играет. Кажется, что слова чеховской Аркадиной из "Чайки" могут точнее всего описать Алентову: "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".

Действительно, она восхитила молодостью и красотой всех, кто пришел на премьеру "Космоса". Ведь кажется. что сама Вера Алентова – это космос!