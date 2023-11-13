Покинувшая Россию Ваенга похвасталась влажной грудью в тесном купальнике

Покинувшая Россию Ваенга похвасталась влажной грудью в тесном купальнике
Елена Ваенга. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка порадовала фанатов

Недавно стало известно об отъезде знаменитой российской певицы Елены Ваенги из России. Любимица публики забрала своего маленького сына Ивана и вместе с ним отправилась отдохнуть на жаркий курорт. Судя по ярким фотографиям, Ваенга в восторге от долгожданного отпуска.

Знаменитость разместила в социальных сетях яркие летние кадры. Отпуск явно пошел артистке на пользу. Она уже выглядит отдохнувшей и посвежевшей. Звезда решила порадовать поклонников откровенным снимком в модном купальнике. Артистка выложила фотографию, которую, судя по каплям воды, стекающим по звездному телу, сделала сразу после купания.

Поклонники обратили внимание на пышные и женственные формы Елены Ваенги. 46-летняя артистка может похвастаться весьма внушительным размером упругой груди. Откровенный кадр в купальном костюме очень порадовал ее фанатов. В комментариях Елену засыпали комплиментами.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что отъезд артистки из России вызвал широкий резонанс. Многие россияне внимательно следят за передвижениями своих кумиров. К счастью, поездка Ваенги – всего лишь запланированный отпуск, а не побег из родного государства. Елена всегда отличалась любовью к России и согражданам.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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