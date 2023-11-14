Угрожают "взрывом": звезду "Папиных дочек" терроризируют шантажисты

Актриса уже обратилась в полицию

Звезду сериала "Папины дочки" Полину Денисову, которая играет дочь Веника Соню Васильеву) терроризируют в мессенджерах неизвестные. Мошенники писали звезде в личных сообщениях, требуя 80 тысяч рублей, угрожая, что знают адрес проживания и имеют иные конфиденциальные данные.

Полине даже угрожали минированием института и торгового центра "Метрополис" от ее имени – если та не переведет средства. Первое время актриса игнорировала угрозы, однако это не слишком помогло. Шантажисты переключились на родителей. Позвонили матери Полины и от имени дочери заявили о минировании Академии ГИТИС.

Расценки шантажистов возросли в девять раз: от родителей Полины уже успели потребовать аж миллион рублей. Позднее угрожать начали отцу актрисы.

Актриса обратился в правоохранительные органы, которые заняты поисками шантажистов.

А ранее "Утро" рассказывало, как в центре Москвы обокрали звезду "Татьяниного дня".