Куда пропал Сергей Шнуров после смерти Пригожина

Куда пропал Сергей Шнуров после смерти Пригожина
Сергей Шнуров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Активность артиста резко снизилась

Скандальный российский певец Сергей Шнуров всегда пользовался особой популярностью в нашей стране. Многим нравится неповторимый стиль дерзкого музыканта. Однако в последнее время о Шнурове мало что слышно. Журналисты собрали информацию о том, что происходит со звездой.

Так, в прессе давно ходили слухи, что Сергей Шнуров был особенно близок с покинувшим этот мир основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Журналисты обратили внимание на то, что после смерти известного бизнесмена активность Шнурова резко снизилась. Он перестал появляться в социальных сетях и в целом залег на дно.

Более того, в сентябре этого года (меньше чем через месяц после смерти Пригожина, который скончался в конце августа), стало известно об отмене концерта знаменитости. Тогда Ксения Собчак заявила, что Сергей лишился влиятельного покровителя и впал в немилость некоторых представителей власти.

Также в прессе активно ходили слухи о том, что у Шнурова есть тайная недвижимость за границей и он даже намерен переехать. Впрочем, сам музыкант несколько раз опровергал такие сплетни. По имеющейся информации, сейчас артист находится в Москве с супругой Ольгой и судится с помощницей, которую подозревает в воровстве 5,5 миллионов рублей.

К слову, ранее были раскрыты проблемы Шнурова с властью после смерти Пригожина.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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