Петров объяснил дальнейшее нежелание скрывать молодую красавицу-жену

Петров объяснил дальнейшее нежелание скрывать молодую красавицу-жену
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
16 ноября - праздничный для всех поклонников Александра Петрова день. И причин тому - несколько

В России редко сейчас можно увидеть иностранные фильмы. И уж тем более невероятным кажется, чтобы в западной картине сегодня снимался российский актер.

Мама Александра Петрова. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но тут все сошлось – в российский прокат одновременно с мировым вышел отгремевший на Венецианском кинофестивале фильм Романа Полански "Дворец", где Петров сыграл одну из ролей. Разумеется, он на экране – русский богач с чемоданом долларов. Наш соотечественник в компании девиц в роскошном альпийском отеле встречает новый 2000-й год. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

На премьеру 34-летний Александр Петров пришел с мамой Алевтиной Анатольевной и со свой молодой женой Викторией Антоновой. 10 сентября он впервые женился – Виктория стала первой, с кем актер пошел в ЗАГС.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, с 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2019 по 2023 год артист состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках фильма "Стрельцов".

Актер два месяца не показывал жену широкой публике. Но теперь решился. "Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи", – так объяснил дальнейшее нежелание скрывать молодую жену.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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