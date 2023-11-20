Ярмольник объяснил отказ от празднования 70-летия в нынешних условиях

Ярмольник объяснил отказ от празднования 70-летия в нынешних условиях
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
22 января будущего года Леониду Ярмольнику исполнится 70 лет. О планах на празднование актер и телеведущий рассказал "Утро.ру" на премьере фильма Романа Полански "Дворец".

Актерские юбилеи – это обычно бенефисы, банкеты и что-то грандиозное. Тот же Филипп Киркоров, например, 55-летие отмечал целый год.

Но Леонид Ярмольник никакой шумихи и излишнего внимания к своей персоне не хочет в нынешних условиях. "Я не люблю широких празднований, поэтому никаких масштабных торжеств в этот день не планирую. – сообщил он. – Посидим в узком кругу друзей, по-домашнему, но не более того".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Что же касается подарков, то и тут Леонид Исаакович не хочет ничего грандиозного. "Я уже в таком возрасте, что меня ничем удивить или порадовать нельзя, – признался он. – У меня уже все есть". Поэтому он просит друзей не забывать себе голову и не думать о том, что же дарить Ярмольнику. 

Ведь, как поется в песне Екатерины Семеновой: "Дороги подарки не денежные, // Дороги Любовь и Время, // И, конечно, чувства бережные, // И солнце, что светит над всеми!" 

С супругой Оксаной Ярмольник. Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Напомним, первой ролью Леонид Ярмольника была роль начинающего актера в фильме Инесса Селезнева "Ваши права" 1974 года. Одновременно он придумывал комические этюды – например, грифа, над которым потом лет будет смеяться вся страна, и цыпленка табака, после которого Ярмольник проснуся знаменитым.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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