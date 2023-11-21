"С ним я счастлива": разведенная Погребняк впервые рассказала о новом мужчине

В столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера серила Константина Богомолова "Кеша должен умереть", который 1 декабря выходит в онлайн-кинотеатра KION. Мария Погребняк была в числе приглашенных гостей. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с ней о том, как живется ей в разводе

35-летняя блогер и 39-летний футболист прожили вместе 20 лет и воспитывали троих сыновей. Но 7 сентября 2023 года суд официально зарегистрировал их развод. Позже Мария расскажет, что между ними давно остыли чувства, что и привело к расставанию. При этом никаких скандалов не было, пара разошлась мирно.

"Решение развестись было обоюдным, – призналась Мария. – Мы сохранили теплое общение, расстались без слез и конфликтов. Каждый день остаемся на связи, вместе отправляем детей в школу. Ведь за эти годы мы друг для друга с Павлом стали уже как родственники, как брат с сестрой, как лучшие друзья, как родители. Павел во всем меня поддерживает, говорит, что у меня все и всегда получится".

"Павел дает деньги на воспитание детей, заботится, чтобы у них все было", – ответила и на вопрос о финансах Мария.

Теперь умница и красавица Мария Погребняк – снова завидная невеста. "Кольца на руке у меня пока нет, – улыбается она. – Сейчас я сосредоточена больше на работе, на развитии блогеров в нашем медиагентстве. Хотя у меня и есть любимый человек, с которым я счастлива". Правда, имя избранника красавица пока называть не стала.