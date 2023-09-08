Сдавала бутылки и ходила за лошадьми: Погребняк раскрыла секрет успеха

Модель прославилась вовсе не благодаря мужу

Модель и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк сегодня яркая и успешная, но так было не всегда. Девушка росла в простой семье и еще в школе пыталась помогать родителям финансово: сдавала бутылки, катала в парке детей на лошадях.

В свежем интервью модель призналась, что свои первые 200 тысяч рублей заработала в 16 лет, когда еще и подумать не могла о звездной карьере. Тогда она стала лицом популярного свадебного бренда. С футболистом Павлом Погребняком Мария сошлась уже только после этого своего первого успеха. Так что она прославилась вовсе не благодаря известному муху, как пишут в соцсетях многие.

Популярность пришла к ней после участия в шоу "Meet the Russians" ("Россияне отвечают"), причем сама Мария Погребняк осталась недовольна программой. Звезда уверяла, что ее интервью подверглось монтажу, после чего в нем остались только кадры, создающие образ малообразованной светской львицы, погрязшей в роскоши.

Сегодня Мария Погребняк успешный блогер и продюсер, она зарабатывает миллионы рублей, постоянно путешествует и живет на широкую ногу.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Мария Погребняк забила тревогу из-за болезни сына.