Сдавала бутылки и ходила за лошадьми: Погребняк раскрыла секрет успеха

Сдавала бутылки и ходила за лошадьми: Погребняк раскрыла секрет успеха
Мария Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Модель прославилась вовсе не благодаря мужу

Модель и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк сегодня яркая и успешная, но так было не всегда. Девушка росла в простой семье и еще в школе пыталась помогать родителям финансово: сдавала бутылки, катала в парке детей на лошадях.

В свежем интервью модель призналась, что свои первые 200 тысяч рублей заработала в 16 лет, когда еще и подумать не могла о звездной карьере. Тогда она стала лицом популярного свадебного бренда. С футболистом Павлом Погребняком Мария сошлась уже только после этого своего первого успеха. Так что она прославилась вовсе не благодаря известному муху, как пишут в соцсетях многие. 

Популярность пришла к ней после участия в шоу "Meet the Russians" ("Россияне отвечают"), причем сама Мария Погребняк осталась недовольна программой. Звезда уверяла, что ее интервью подверглось монтажу, после чего в нем остались только кадры, создающие образ малообразованной светской львицы, погрязшей в роскоши. 

Сегодня Мария Погребняк успешный блогер и продюсер, она зарабатывает миллионы рублей, постоянно путешествует и живет на широкую ногу. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Мария Погребняк забила тревогу из-за болезни сына. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США раскрыли новый хитроумный план Зеленского

Задумка президента обречена на провал

Кровоизлияние в мозг: умер известный российский актер и режиссер

Смерть настигла звезду на пороге 60-летия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей