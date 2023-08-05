Некоторым лучше держаться подальше от алкоголя...

Карикатурная, но вместе с тем и отвратительная история случилась с одним из известных британских футболистов. Центральный защитник команды "Манчестер Сети" португалец Рубен Диаш крупно опозорился на празднике, посвященном победе своей команды в чемпионате Англии.

Мужчина, который обычно выступает резко против употребления алкоголя, еще во время гонки к финалу пообещал товарищам по команде, что выпьет пару рюмок в том случае, если они победят. И вот, момент настал... Увы, организм спортсмена не принял даже одного глотка горячительного.

Сдерживая рвотный позыв, Рубен Диаш скрылся в углу помещения. Именно там, по стечению обстоятельств, лежала целая гора женских сумочек, принадлежащих матерям игроков. Борющемуся с тошнотой спортсмену пришлось склониться над одной из них.

Но впереди ему предстояло не менее постыдное дело: нужно было признаться в содеянном как самой хозяйке сумки, так и ее сыну, с кем Рубен играет бок о бок. К счастью, к ситуации все отнеслись с пониманием, а сам Диаш предложил приобрести даме совершенно новую сумку той же самой фирмы.

К слову, с таким юмором и легкостью отнестись к ситуации позволила зарплата Рубена Диаша. Она составляет 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что, в пересчете на рубли, равняется 21,9 миллиона рублей в неделю и, соответственно, почти 89 миллионов рублей в месяц.

Жаль, что даже крошечную часть от этого не получают российские пенсионеры, которые долгие десятилетия трудились на благо страны. Даже советский актер Юрий Назаров рассказал, что не смог бы выжить без помощи, выделяемой ежемесячно Сергеем Собяниным.

