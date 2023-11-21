Куда пропал осудивший СВО Вилле Хаапасало

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После начала специальной военной операции некоторые отечественные артисты полностью пропали с экранов и перестали выступать в нашей стране. Знаменитый финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало, успевший получить признание россиян, пошел по аналогичному пути.
Он не только выступил против решения главы государства, но и демонстративно порвал связи с Россией, хотя, к слову, и деньги ему принесли именно роли в ответственных фильмах. После выхода картины "Особенности национальной охоты" он начал получать контракты в различных шоу и рекламе.
Звезда даже признавался, что считает себя больше русским, чем финским актером. Он даже открыл ресторан в стилистике СССР у себя на родине. Так или иначе, артист решил покинуть нашу страну.
После начала СВО он заявил, что советская концепция стала неуместной и закрыл заведение. При этом Вилле Хаапасало обещал оказывать Украине финансовую помощь.
"Я никогда не поддерживал российское руководство", – отметил в одном из интервью Вилле Хаапасало.
Он также заявил, что перестал общаться с друзьями из России, и больше не намерен сниматься в нашей стране. Не исключено, что оставшийся без работы актер пристрастился к бутылке. Звезда никогда не скрывал, что выпивает, чтобы снять напряжение.
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