Куда пропал осудивший СВО Вилле Хаапасало

Куда пропал осудивший СВО Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда мог пристраститься к бутылке

После начала специальной военной операции некоторые отечественные артисты полностью пропали с экранов и перестали выступать в нашей стране. Знаменитый финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало, успевший получить признание россиян, пошел по аналогичному пути.

Он не только выступил против решения главы государства, но и демонстративно порвал связи с Россией, хотя, к слову, и деньги ему принесли именно роли в ответственных фильмах. После выхода картины "Особенности национальной охоты" он начал получать контракты в различных шоу и рекламе.

Звезда даже признавался, что считает себя больше русским, чем финским актером. Он даже открыл ресторан в стилистике СССР у себя на родине. Так или иначе, артист решил покинуть нашу страну.

После начала СВО он заявил, что советская концепция стала неуместной и закрыл заведение. При этом Вилле Хаапасало обещал оказывать Украине финансовую помощь.

"Я никогда не поддерживал российское руководство", – отметил в одном из интервью Вилле Хаапасало.

Он также заявил, что перестал общаться с друзьями из России, и больше не намерен сниматься в нашей стране. Не исключено, что оставшийся без работы актер пристрастился к бутылке. Звезда никогда не скрывал, что выпивает, чтобы снять напряжение.

Ранее мы рассказывали, куда пропал Жерар Депардье после резких слов о России.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник

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