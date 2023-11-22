"Не родись красивой": продолжение сериала про Катю Пушкареву выходит на экраны

"Не родись красивой": продолжение сериала про Катю Пушкареву выходит на экраны
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеканал СТС анонсировал продолжение полюбившегося фильма о превращении дурнушки в королеву

С 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года на телеканале СТС показывали сериал "Не родись красивой". Это была адаптация колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea ("Я – Бэтти, дурнушка"). На российские экраны вышло 200 серий по 42 минуты. Фильм дал очень хорошие рейтинги, значительно улучшив показатели телеканала и вывел его в лидеры среди развлекательных.

 Фото: пресс-служба  

Казалось бы, история Кати Пушкаревой, которую играла Нелли Уварова, логично завершилась – гадкий утенок стал прекрасным лебедем. Но на презентации нового сезона СТС было объявлено, что в 2024 году нас ждет продолжение. Правда, сюжет и количество серий пока не разглашаются. Известно лишь, что над сериалом работает шоуранер, режиссер и продюсер Александр Назаров.

Этой новости особенно обрадовался Егор Крид, который в новом сезоне появится на СТС в качестве ведущего приключенческого шоу "Прятки".

"Сердце греется от этой новости, – заявил он на презентации. – Катя Пушкарева – это мое все. Все мое детство (ему сейчас 29 лет, а тогда было всего 12 – Прим. ред.) прошло с этим сериалом".

Стоит заметить, что на постере продолжение "Не родись красивой" Катя Бочкарева запечатлена в образе команданте Кубинской революции 1959 года Че Гевары, который вел за собой тысячи людей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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